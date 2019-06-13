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Fatih Portakal'ın elindeki Ekrem İmamoğlu görüntüsü : Hakaret ettiğini duydum

FOX TV ana haber anchormani Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Yavuz'a, "İt" dediği videoyu izlediğini iddia ederek, "O görüntüyü izlememiş olsaydım o cümleleri etmezdim. Hakaret ettiği cümleleri duyarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum." dedi.

Fatih Portakal Ordu'da yaşanan olayın ardından FOX Ana haberde "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" demişti. Portakal'ın bu açıklamasının ardından kamuoyunda görüntülerin yayınlanması çağrısı yapıldı. Portakal ise dün akşamki haber bülteninde İmamoğlu'nu bir kez daha yalanladı.

Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum

Portakal canlı yayında şunları söyledi:
-"O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim" diyen Portakal, "Ben 6 haziran günü o cümleleri kurarken o hakaret ettiği cümleleri kurarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum çünkü RTÜK denilen bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında alıp size uyarı ceza verebiliyor. Ben böyle bir gerçekliği duymasam 6 Haziran günü o cümleleri kurabilir miyim?" 

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "Valiniz tam bir it" ifadesini kullandığı iddia edilmişti. Söz konusu anın videosunu FOX TV kameramanı çekmişti. Ancak FOX o anın görüntüsünü yayınlamamıştı. 

Twitter çalkalanıyor
Olay anının görüntüleri elinde olan Fatih Portakal yaptığı son açıklamayla twitterda TT listesine girdi. Fatih Portakal'a 'görüntüyü yayınla' çağrıları yapılırken, gazeteci İsmail Saymaz 'Yeni bir Kabataş vakası olmasın' dedi.

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