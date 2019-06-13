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Cep telefonundaki mavi ışık tehlikesinden korunmak için yapılması gerekenler

Cep telefonundaki mavi ışık tehlikesinden korunmak için yapılması gerekenler

Cep telefonu ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlardan yayılan mavi ışık tehlikesi, uyku-uyanıklık dengesini bozuyor. Peki bu ışıktan korunmak için ne yapılmalıdır?

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Seren Pehlivanoğlu mavi ışığın gözün seçebildiği dalga boyundan daha kısa bir boyutta olan, yüksek enerjili bir ışık türü olduğunu söyledi.

Dr. Pehlivanoğlu mavi ışığın esas olarak güneş ışığı içinde olduğunu belirtti ve konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Mavi ışık güneş ışığında olan bir ışık ancak birçok yerde var. Cep telefonları, tablet gibi cihazlarda ise biraz daha fazla bulunuyor. Fazla olduğunda bir takım zararları var ancak hiç olmaması da kabul edilebilir bir şey değil."

"Çünkü vücudumuzda uyku uyanıklık düzenini dengeleyen, melatonin dediğimiz hormonu mavi ışık engelliyor. Gece saatlerinde mavi ışığa maruz kalındığında insan beyni gündüz olduğu sinyalini alıyor, melatonin hormonu baskılanıyor ve metabolizma bozuluyor."

"Melatonin salgılandığında da biz daha mutlu, uyanık ve enerjik hissediyoruz. Hatta yine faydalı bir hormon olan serotonin hormonunun da salınımı bir miktar arttırdığı yeni yeni söyleniyor."

Renkleri algılamada faydalı ama...
Mavi ışığın renkleri algılamada da faydası olduğunu belirten Dr. Pehlivanoğlu, mavi ışığın bu anlamda önemli olduğunu söyledi. Ekranlardan yansıyan mavi ışığın olumsuz etkilerini de sıralayan Dr. Pehlivanoğlu, "Mavi ışık en başta ciddi anlamda göz yorgunluğu yapıyor. Bu göz yorgunluğu göz bölgesinde ağrı ile kendisini gösteriyor ama bazen boyunda ağrılar, konforsuzluk hissi, gözde sürekli rahatlayamama hissi, gözde yabancı cisim batması gibi şikâyetlere neden olur. Ayrıca başımızı kaldırdıktan sonra bulanık görme, çift görme gibi ciddi belirtiler yaratabiliyor" dedi.

Mavi Işıktan korunmak için ne yapılmalıdır?
- Mavi ışık filtresi olan cihazlar kullanılabilir
- Mavi ışığı önleyen ve saatleri ayarlanabilen uygulamalar teknolojik cihazlara indirilebilir
- Mavi ışık filtreleyen gözlük camları kullanılabilir
- Uyku saatine yakın zamanlarda cep telefonuyla ilgilenmekten kaçınılmalı

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