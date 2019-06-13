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ÖSYM Başkanı Aygün'den kritik YKS açıklamaları!

ÖSYM Başkanı Aygün'den kritik YKS açıklamaları!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, ''YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır. 420 şehirler arası nakil aracı kullanılacaktır. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak." ifadelerini kullandı.

Tüm güvenlik önlemleri alındı

Aygün, "Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçelerde hazırlıklarını tamamladılar. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm güvenlik önlemleri alındı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli çalışıyoruz.'' diye konuştu.

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