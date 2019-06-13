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Fenerbahçe'de kavga çıktı! Ersun Yanal'la Comolli arasıda soğuk savaş

Fenerbahçe'de kavga çıktı! Ersun Yanal'la Comolli arasıda soğuk savaş

Fenerbahçe’de sportif direktör Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal arasında transfer sebebiyle soğuk savaş yaşanıyor.

Kabus bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, şampiyon olacak bir kadro kurmak için kolları sıvarken, sportif direktör Damien Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal arasında tansiyon tırmanıyor.

Geçen sezon kurduğu kadro sebebiyle eleştiri oklarının hedefinde olan Comolli, transferde tek yetkili olmak isteyen Ersun Yanal’ın talep ettiği oyuncuların yüksek maliyetlerini gerekçe göstererek liste dışı bıraktı.

Comolli'nin oyuncularını veto etti
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yanal, kulübün çıkarları için Comolli’nin bu hamlesine sessiz kaldı. Ancak Fransız, Yanal’ın listesinde olmayan isimlerle görüşmelere başlayınca gerginlik çıktı. İstemediği oyunculara onay vermeyi düşünmeyen Ersun Hoca, Comolli’nin bulduğu oyuncuları veto etmeye başladı.
 
Comolli şikayet etti
İkili arasındaki gerginlik restleşmelerle tırmanırken, transfer çalışmaları da sekteye uğradı. Yeni transferlerin kampa yetişmesini isteyen Yanal, sıkıntılarını yönetime iletirken, Comolli de yaşanan süreçten duyduğu rahatsızlıkla ilgili Ali Koç’a rapor verdi.

Ali Koç'tan uyarı
Koç’un, her iki isme de uyumlu çalışmaya mecbur olduklarını ilettiği öğrenildi. Koç’un yeni bir problem istemediğini belirterek, transferlerin bir an önce gerçekleştirilmesini istediği, isimler konusunda ise Comolli ile Yanal’ın orta yolu bulmak zorunda olduğunu vurguladığı ifade edildi.

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