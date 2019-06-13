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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'den kritik zirve!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'den kritik zirve!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Twitter aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Görüşme talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarafından yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

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