Leyla Bilginel kaç yaşında evlilikleri oğlunun babası kimdir?

Haber spikeri olarak işe başlayan bir dönemin yıldız isimlerinden biri olan Leyla Bilginel kimdir, kaç yaşında ve eşi kim evlendi mi soruları merak konusu oldu. 46 yaşındaki Leyla Bilginel, aslen Ankaralı. Sperm bankasından anne olan ilk Türk kadınıdır. Hiç evlenmeyen Leyla Bilginel'in oğlu Serkan Kayra'dır.

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Leyla Bilginel kimdir, kaç yaşında ve evli mi soruları merak edildi. Leyla Bilginel 46 yaşında ve aslen Ankaralı. Hiç evlenmeyen Leyla Bilginel NewYork'taki bir sperm bankasından çocuk sahibi olan ilk Türk anne olarak kayıtlara geçti. Leyla Bilginel'in oğlunun babası kim bilinmiyor, oğlunun adı ise Serkan Kayra'dır.

LEYLA BİLGİNEL KİMDİR: Leyla Bilginel, 21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Leyla Bilginel, 2007 yılında A BD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren ilk Türk olmuştur. Oğlunun adı Serkan Kayra'dır.

Haber spikeri olarak iş yaşamına başladı. İki yıl yaptıktan sonra bıraktı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünde okurken, iki yıl devlet tiyatrolarından oyunculuk eğitimi de aldı. Ardından önce reklam filmleri, katalog çekimleri derken oyunculuğa başlamış oldu. Çeşitli dizi filmlerde görev aldı.

2013 yılında "Sevme Yanarsın" adlı tiyatro oyununda görev almıştır. Charles Dyer'in "Taşralı" oyunundan esinlenerek Özdemir Çiftçioğlu tarafından sahneye konulan "Sevme Yanarsın" oyununda Leyla Bilginel, Onur Şenay ve Genco Çağlar ile birlikte sahneye çıktılar.

Leyla Bilginel, 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan "Tropytürk" yarışmasına katılmıştır.