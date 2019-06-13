İspanyollar Arda Turan'ın gönlündeki takımı açıkladı

İspanyol medyası, bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan, oynamak istediği takımı duyurdu.

Geçen sezon Başakşehir'de geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle zor günler geçiren Arda Turan için İspanyol basınından Galatasaray sesleri yükselmeye devam ediyor.

Mundo Deportivo'nun yaptığı haberin ardından Sport Gazetesi de Arda Turan'ın Fatih Terim ile arasını yumuşattığını ve "evine" dönmek istediğini yazdı.

"Arda Turan Galatasaray'a dönmek istiyor"

Sport Gazetesi'nin "Arda Turan Galatasaray'a dönmek istiyor" başlıklı haberinde Barcelona'nın bonservis bedeli talep etmediği vurgulanırken, 2020'ye kadar kiralık sözleşmesinin bulunduğu Başakşehir'in ise Arda için Galatasaray'dan bir miktar para istediği kaydedildi.

Galatasaray girişimde bulunmadı

Arda Turan, Galatasaray'a dönmek istese de, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir takım kurmaya çalışan sarı-kırmızılı ekibin henüz bu yönde bir girişimi olmadı.

Okan Buruk: Kampa katılacak

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, imza töreninin ardından açıklama yapmış ve "Arda Turan sözleşmeli bir oyuncumuz. O da diğer oyuncularımız gibi kampa katılacak ve bize katkı vermeye çalışacak." ifadelerini kullanmıştı.

12 milyon euro'ya ayrılmıştı

Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle 2011'de ayrılan Arda, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 16 maçta 793 dakika süre alırken, 3 asist yaptı ancak gol bulamadı.