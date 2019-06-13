İmar barışı için çok önemli açıklama! Bakan son günü açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imar barışı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurum söz konusu barışla ilgili 'süre uzatma söz konusu değil' dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği'nin(TBB) meclis toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Burada imar barışına ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Kurum, imar barışının 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan yapıları ilgilendirdiğini belirtti.

Süre uzatması yok cumartesi son gün

İmar barışı başvurusunu 2 kez uzattıklarını hatırlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

-"15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız imar barışı sürecinden faydalandı. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara 469 bin başvuruyla üçüncü sırada yer alıyor.

Başvurularımızın bitmesine müteakip ödeme süremiz de 30 Haziran'da tamamlanıyor.

19 milyar gelir sağlandı ikinci aşama kat mülkiyeti

Bakan Kurum, imar barışı için 19 milyar 300 milyon liralık bedel yatırıldığını belirterek, "Tabii bunun ikinci aşamaları var. Bundan sonra kat mülkiyetine geçecekler. Burada da vatandaşımızın mağduriyetini engellemek adına Meclis'te gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. İkinci aşamada da kat mülkiyetine geçip, buraları teminat-ipotek gösterebilecek bir sürece girmiş olacaklar" şeklinde konuştu.

Kaçak yapıların yıkımı başlayacak

En son Rize Fırtına Vadisi'nde 21 kaçak yapının yıkımının gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Türkiye çapında değişik illerde 2 binin üzerinde kaçak yapı tespit ettik. Bu yapıların tespitleri tamamlandı, tebligatları yapılıyor. Aynı Fırtına Vadisi'nde, Ordu'daki, Rize'deki yıkımlar gibi bizim doğamızı tarihimizi bozacak ve 31 Aralık 2017’den sonra yapılan yapılara ilişkin bu kararlı duruşumuzu tüm illerimizde sergileyeceğiz" dedi.