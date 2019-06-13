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Türkiye'den ABD'ye mektup tepkisi: Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 mektubuyla ilgili "Mektubun üslubunu kabul etmiyoruz, S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez " dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz. 1915 olaylarıyla ilgili Fransa'nın benimsediği popülist ve siyasi tutumu kesinlikle reddediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez''
S-400 konusuna değinen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı; ''Türkiye S-400 almıştır, Türkiye'ye konuşlanacaktır, Cumhurbaşkanı da belirtti. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. Mektubun üslubunu kabul etmiyoruz, S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Milli Savunma Bakanlığı gerekli cevabı hazırlıyor.''

''Saldırı devam ederse gereğini yaparız''
İdlib'de gözlem noktasına saldırıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, ''İdlib'de TSK'nın gözlem noktalarına saldırının kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rejim saldırılarını devam ettirirse gereğini yaparız. İdlib'de ateşkes sağlandığını söylemek mümkün değil.'' dedi.

Fransa'dan Türkiye'ye İdlib desteği
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ise, "İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız" şeklinde konuştu.

Mektupta yer alan yaptırımlar

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektup ile ilgili ise şunları paylaşmıştı: "Mektupta, ABD’de F-35 Savaş Uçağı eğitimi alan 42 Türk personelinin 31 Temmuz 2019’a kadar eğitimlerinin sonlandırılması, Türkiye’nin F-35 Savaş Uçağı eğitimi için Kasım ayına ABD’ye göndereceği 34 personelin ABD’ye gitmesinin durdurulması, Türkiye’nin F-35 Savaş Uçağı toplantılarına davet edilmemesi, Türkiye’nin F-35 Savaş Uçağı üretim projesinden çıkarılması, bu kapsamda Türk şirketlerine yeni siparişlerin durdurulması, Türkiye’nin CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarının uygulanması, Türkiye’nin ABD ve NATO ile ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi yaptırımları yer alıyor."

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