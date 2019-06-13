Babalar gününe özel duygusal kısa sözler 2019

Bugün en kıymetlimiz, yolumuzu aydınlatan, her koşulda sırtımızı sıvazlayan babalarımızın günü. Her yıl haziranın 3. haftası pazar günü kutlanan babalar günü 2019 yılında 16 haziran pazar gününe denk geldi. Babanızıza hediyeniz sizden en güzel babalar günü sözleri ve resimli babalar günü mesajlarınız internethaber'den.

Babalar günü 16 Haziran pazar günü kutlanacak. Hayatımızın anlamı tüm güzellikleri bize öğreten babalarımızın günü, bu güne özel resimli babalar günü mesajları, en güzel babalar günü sözleri ve duygusal babalar günü kutlama mesajları haberimizde.

Babalar günü mesajları, resimli uzun-kısa babalar günü mesajları ve duygusal babalar günü sözleri derlemesini sizler için hazırladık. İster SMS ile isterseniz de WhatsApp üzerinden babanıza babalar günü mesajları yollayabilirsiniz.

İşte ilk kez resmi olarak 1972 yılında kutlanan ve daha sonra dünya üzerinde birçok ülkede her yıl düzenli olarak kutlanmaya devam edene babalar günü için hazırlanan en güzel babalar günü sözleri resimli mesajları.

* Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin.

*Çok sevdiğim canım babacığıma kucak dolusu sevgilerimi sunar, Babalar Günü'nü kutlarım.

*Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

*Üzerime sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var seni çok seviyorum...

*Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla... Bir günümde değil her günümdesin...

*Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan Allah da senin mutluluk ışığını söndürür. Seni, seviyorum babacığım, dünyanın en iyi babasının günü kutlu olsun...

* Her zaman söylemesem de biliyorum aslında babamın onu ne kadar çok sevdiğimi bildiğini.. Ve ben ne kadar karışık cümleler yazsam da hepsini deşifre edebileceğini. Çünkü o benim Babam...

* Sen güçlü bir çınar gibisin.. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim.. Çünkü bana hep güç verirsin.. Özel günün kutlu olsun.

* Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Canım, günün kutlu ve mutlu olsun!

* Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Günün kutlu olsun biriciğim...

* Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Seni seviyorum hayatımın anlamı...

* Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, özel günün kutlu olsun...

* Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Seni seven biricik kızın...

* Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız.

* Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

* Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile gününüz kutlu olsun.

* Yüreğin huzurlu, yüzün güleç, kazancın bereketli olsun canım babacığım.Özel gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum.

* Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.

* Hiç bir şey üzmesin Seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma... Sen hep benim bir tanemsin babacığım.

* Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba…

• Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam.

• Sensiz bir babalar günü geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yalnız hissediyor, çok üzülüyor ve çok üşüyorum. . . Sen benim arkadaşım, sevincim ve ışığımsın. Babalar günün kutlu olsun baba.

• Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla... Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun. Babalar günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası...

• Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.