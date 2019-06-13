Bu yıl başlıyor! 10 bin lira maaş alacaklar

2019-2020 döneminde üç lise, değirmencilik ve sektör makineleri alanında “yüksek maaşlı iş” garantili meslek eğitimi vermeye başlayacak.

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), uluslararası düzeyde Türkiye’nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında, ayda 10 bin liraya kadar maaşla istihdam edilmesi planlanan nitelikli teknikerlerin yetiştirileceği meslek liseleri belirlendi. Çorum, Gaziantep ve Konya’daki üç lise, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrencialmaya başlayacak. Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu “Bu bölümü seçecek öğrencilerimiz, Endüstri 4.0 ile eğitimler alacaklar.

Öğrenciler, aylık 150 lira burs alıp fabrikalarda staj yapacaklar. Mezun olur olmaz Türkiye’de çalışabilecekleri gibi yurt dışında yapılan projelerde de görev alabilecekler. 10 bin kişilik istihdam planımızın büyük bir kısmı bu liselerde yetiştirilecek. Anadolu’dan artık yeni uzmanlar çıkarmanın vakti gelmiştir. İnşallah, yeni yetişecek gençlerimiz bayrağı bizden alıp daha da ileri taşıyacaktır. Burs ve iş garantisi sağlayacağımız değirmencilik bölümüne bütün genç kardeşlerimizi bekliyoruz” dedi.

Bu arada söz konusu okullar; okullar, Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.