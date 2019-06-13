Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş dönüş bilet fiyatları belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'nun turizme açılacağının duyurulmasının ardından gidiş ve dönüş bilet fiyatları belli oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan NASA, yaptığı açıklamada Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2020'nin başından itibaren 30 güne kadar özel astronot misyonlarına açılacağını söyledi.

Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan Bigelow Aerospace başkanı Robert Bigelow, kişi başı 52 milyon dolar karşılığında Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşıyacaklarını duyurdu.

Bigelow açıklamasının devamında şunları söyledi: "SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülünün NASA'dan gerekli sertifikaları alması gerekiyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra turizm programımız başlayacak."