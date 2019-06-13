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İstanbul adayı Binali Yıldırım'a oyun yaptılar! İşte Süperali

İstanbul adayı Binali Yıldırım'a oyun yaptılar! İşte Süperali

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için yapılan 'Mazbata Online' oyununa benzer bir oyun da AK Parti adayı Binali Yıldırım için yapıldı. Yıldırım, "Süper olan sizlersiniz sevgili gençler, canı gönülden teşekkür ediyorum" mesajı paylaştı.

Süper Mario oyunundan esinlenilerek hazırlanan videoda Yıldırım, üzerinde imzası olduğu Yüksek Hızlı Tren, 'Duble yol' gibi projelerin yardımıyla, tüm engelleri aşıyor ve rakiplerini ardında bırakarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanıyor.

Oyunun adı 'Süperali'

Oyunda Yıldırım'ın arkasında bıraktığı isimler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da var.

AK Parti Gençlik örgütünce hazırlanan oyunun adı 'Süperali'

"Süpersiniz gençler"

Binali Yıldırım ise kendisi hazırlanan oyun videosunu Twitter hesabından "Süpersiniz gençler" diyerek duyurdu.

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