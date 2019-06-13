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Sergen Yalçın imzayı attı! İşte ilk sözleri

Sergen Yalçın imzayı attı! İşte ilk sözleri

Evkur Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın için imza töreni düzenledi. Başarılı teknik adam 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın için imza töreni düzenledi. Sergen Yalçın, yeni takımıyla 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza sonrası konuşan Sergen Yalçın, ''Türkiye'de uzun sözleşmeler yapmaya gerek yok. İşler kötü gittiğinde bir anda her şey değişebiliyor. Bu işte başarılıysan varsın. Başarılı değilsen zaten kalamıyorsun. Hiçbir şeyin garantisi teklif yok. Başarılı olmak istiyoruz ama futbol bu. 1 senelik kontratım var ve bir madde yok. Tek konsantremiz Malatyaspor olacak. Başka hiçbir düşüncemiz yok.'' dedi.

''Sezonu erken açacağız''
Kendilerini zor bir dönemin beklediğini ifade eden Yalçın, ''Zor bir dönem bizi bekliyor. Sezonu erken açacağız. UEFA'da erken sezon açanlar ligde çok zor sezonlar geçirdiler. Biz bu sorunu yaşamak istemiyoruz. 1 hafta 10 gündür başkan ve yöneticilerle ciddi şekilde oyuncu konusunda çalışmalar yapıyoruz.'' dedi.

"Taraftarın tribüne gelmesini istiyoruz''
Sergen Yalçın, "Taraftarın tribüne gelmesini istiyoruz. Bunun için de iyi bir kadro oluşturmak istiyoruz. Ofansif bir kadro kurmak istiyoruz. Hem UEFA, hem lig, hem Türkiye Kupası olacak. İnşallah sezon sonunda iyi bir yerde oluruz." ifadelerini kullandı.

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