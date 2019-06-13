HABER /  SPOR

Kasımpaşa yeni hocasını buldu

İhlas Haber Ajansı
Kasımpaşa yeni hocasını buldu

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde Kasımpaşa, teknik direktörünü buldu. Lacivert-beyazlılar, daha önce de çalıştığı deneyimli teknik direktör Kemal Özdeş ile yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı. Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Öksüz, sözleşmenin detayına ilişkin bilgi vermeyerek, “Kemal Özdeş ile anlaşmaya varıldı. Sözleşmenin detaylarıyla ilgili bilgi yok ama anlaşma doğrudur. Başkanımız Turgay Ciner, Kemal Hoca ile anlaşıldığını söyledi" şeklinde konuştu. 

Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile geride kalan sezonun 8. haftasında yollarını ayırmıştı. Yaşanan ayrılığın ardından Paşa yola Mustafa Denizli ile devam ederken Özdeş de, ligin devre arasında Göztepe ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılı ekipte 9 hafta görevde kalan Özdeş, yeni sezon için Kasımpaşa ile yeniden anlaşma sağladı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de yaşayan kız kardeşi tanıştırdı sonrası felaket
Türkiye'de yaşayan kız kardeşi tanıştırdı sonrası felaket
Devlet Bahçeli ile program yapacak mı? Yıldırım'dan dikkat çeken çıkış
Devlet Bahçeli ile program yapacak mı? Yıldırım'dan dikkat çeken çıkış
Bakan Selçuk müjdeyi verdi 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacak
Bakan Selçuk müjdeyi verdi 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacak
Türkiye koordinatları verdi! Rus jetleri teröristleri vurdu
Türkiye koordinatları verdi! Rus jetleri teröristleri vurdu
Altında son durum! Çeyrek altın ne kadar? 13 Haziran 2019
Altında son durum! Çeyrek altın ne kadar? 13 Haziran 2019
İstanbul adayı Binali Yıldırım'a oyun yaptılar! İşte Süperali
İstanbul adayı Binali Yıldırım'a oyun yaptılar! İşte Süperali
ÖNCEKİ HABERLER
Karneler ne zaman basılacak 2019 yaz tatili ne zaman başlıyor?
Karneler ne zaman basılacak 2019 yaz tatili ne zaman başlıyor?
2019 muharrem ayı başlangıcı ne zaman kaç gün oruç tutulur?
2019 muharrem ayı başlangıcı ne zaman kaç gün oruç tutulur?
Leyla Bilginel kaç yaşında evlilikleri oğlunun babası kimdir?
Leyla Bilginel kaç yaşında evlilikleri oğlunun babası kimdir?
Şevval ayı ne zaman bitiyor son günü ne zaman 2019
Şevval ayı ne zaman bitiyor son günü ne zaman 2019
Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak "Güven Masası" müjdesi!
Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak "Güven Masası" müjdesi!
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi KPSS oturum tarihleri
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi KPSS oturum tarihleri
Erdoğan'dan çarpıcı yeni askerlik sistemi açıklaması!
Erdoğan'dan çarpıcı yeni askerlik sistemi açıklaması!
Karneler yarın saat kaçta alınacak ders yapılacak mı?
Karneler yarın saat kaçta alınacak ders yapılacak mı?
Yorumlar