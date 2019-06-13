Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye mektup yanıtı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yaptığı telefon görüşmesinde mektup krizindeki üsluba dair rahatsızlığı dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan'a gönderdiği S-400 ve F-35 konulu mektupla ilgili tepki gösterdi. Öte yandan başta ABD ve Türkiye arasındaki ikili konular olmak üzere bölgesel güvenlik ve savunma işbirliği konuları ele alındı.

Üsluptan duyulan rahatsızlık

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Akar, ABD'li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluptan duyduğu rahatsızlığı ifade etti." denildi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: İki Bakan Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısında diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.