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Fenerbahçe'den İtalyanların Ozan Tufan teklifine yanıt

Fenerbahçe'den İtalyanların Ozan Tufan teklifine yanıt

Fenerbahçe, Lecce'nin Ozan Tufan için yaptığı 2,5 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'ye İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'den sürpriz bir teklif geldi.

Serie A'ya bu sezon yükselen Lecce, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 2,5 milyon euro'luk teklifte bulundu. Fenerbahçe, Lecce'nin Ozan Tufan için yaptığı 2,5 milyon Euro'luk teklifi reddetti. 

Lecce, Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ı da kadrosuna katmak istedi ancak milli golcü kendisine yapılan teklifi siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini ifade ederek İtalyan kulübünün teklifini kabul etmedi.

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