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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Şeref Has hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Şeref Has hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Şeref Has, vefat etti.

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Şeref Has, 82 yaşında hayatını kaybetti. 

Sarı-lacivertli kulüpte 14 yıl forma giyen eski milli futbolcu Şeref Has için Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz eski milli futbolcu Şeref Has’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun efsane ismi Şeref Has’a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. 

605 maçta 168 gol
1955-69 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez de A Milli Takım formasını giymişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası zaferlerinde de sarı-lacivertli takımda yer almıştı. 

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