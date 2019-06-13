İsmail Küçükkaya'dan zorunlu açıklama

İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın katılacağı ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya 'zorunlu bir duyuru' yaptı. Küçükkaya paylaşımında, "Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının moderatörü İsmail Küçükkaya, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Küçükkaya şunları yazdı:

-Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem. Yalanlarla dolu itibarsızlaştırma girişiminden de etkilenmem. Oooo neler gördüm ben. Demokrasi adına önemli bir görevim var. Hakkıyla yapacağımdan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın.

Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca tazminat davaları açıyoruz. KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK. — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 13 Haziran 2019

İlk kez İnternet Haber'e konuk oldu

İsmail Küçükkaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının moderatörü olacağının açıklanmasından sonra ilk kez İnternet Haber'e konuk olmuştu. Hadi Özışık'ın youtube kanalı üzerinden yayınlanan söyleşiyi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.