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Yılın bombası Fenerbahçe'den! Ali Koç taraftarın gönlünü alacak

Yılın bombası Fenerbahçe'den! Ali Koç taraftarın gönlünü alacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kötü geçen bir sezonun ardından taraftarın gönlünü almak için Real Madrid'in golcüsü Mariano Diaz’ı transfer etmek istiyor.

Kabus gibi bir sezonu geriden bırakan ve teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Avrupa futbolunun önemli yeteneklerinden Mariano Diaz’la ilgileniyor.

Kiralık listesine konuldu
25’lik Dominikli Diaz, yeni sezonda R.Madrid’de düşünülmüyor. Kulüp, süre alma şansı düşecek Diaz’ı kiralıklar listesine koydu. Geçen sezonun yaz döneminde altyapısından yetiştirdiği Diaz’ı, Lyon’dan 22 milyon euroya Ronaldo’nun yeri için alan Real Madrid, ondan verim alamadı. 

13 lig maçında 3 gol
Diaz, 13 lig maçında 3 kez ağları sarstı. 5 kez de Devler Ligi’nde fırsat buldu, 1 gol attı. 2023’e kadar mukavelesi bulunan futbolcudan hemen vazgeçmek gibi bir niyet yok.



Fenerbahçe'de patlama yapabilir
Ancak Fenerbahçe, satın alma opsiyonuna sahip olmak için de tüm yolu deneyecek. Diaz daha fazla oynayacağı bir takımda patlama yapabilir.

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