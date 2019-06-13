LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ham puan hesaplama robotu

İstediği liseye yerleşmek için LGS sınavında ter döken binlerce öğrenci için heyecanlı sınav sonucu bekleyişi başladı. LGS sınav sonuçları MEB sınav takvimine göre 24 Haziran'da saat 12.00'den sonra erişime açılacak. LGS sınav sonuç sorgulaması TC numarası ile yapılacak.

Sınav maratonunu tamamlayan öğrenciler LGS sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. LGS sonucu ne zaman açıklanacak? İşte LGS hakkında merak edilenler…

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Sınavın sona ermesinin ardından ise hem öğrenciler, hem veliler, hem de öğretmenlerin en çok merak ettiği sorular şunlar: LGS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

LGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.