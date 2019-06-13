Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı: Dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz

Meteorolojinin verilerine göre Ankara'da kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını belirten Mansur Yavaş, "Vatandaşlarımızı da bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz" diyerek uyarıda bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

"Personelimiz kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir"

Meteorolojik verilere göre bugün Ankara’mızda, başta Etimesgut - Eryaman olmak üzere yağmurun etkili olacağı tahmin edilmektedir.Belediye personelimiz kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızı da bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz.

Yavaş'ın ilgili paylaşımı şöyle: