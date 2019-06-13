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AK Partili Mahir Ünal'dan ortak yayın açıklaması

AK Partili Mahir Ünal'dan ortak yayın açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kendisi hakkında ortaya atılan "20 ortak soru tespit edelim, bir havuzda toplansın' teklifinde bulundu" iddiasını, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yalanladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ın canlı yayın öncesinde soruları istediği iddialarına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Ortak canlı yayın 6 madde ile sınırları çizilmiştir

"Binali Yıldırım soruları istemiş.' yalanı, 'Mahir Ünal teklif etmiş.' şekline dönüştürüldüğü için bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Ortak canlı yayın konusunda usul ve esaslara ilişkin müzakereler yapılmıştır, 6 madde ile sınırları çizilmiş ve imza altına alınmıştır.

Ortak bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuş ve artık inisiyatifin moderatörde olduğu vurgusu yapılmıştır. 6 madde ile sınırları çizilmiş ve imza altına alınmıştır.​ Aynı gün CHP adayının Sayın Binali Yıldırım'a karşı kullandığı çirkin ifadeleri için kamuoyu özür beklerken, Ordu Valisi'ne yaptığı hakaretini örtme yöntemini burada da tercih etmiştir.

İsmimin bu yalanın bir parçası haline getirilmesini reddediyorum

İmamoğlu ne demişti?

​İmamoğlu, iki gün önce katıldığı NTV - Star TV ortak yayınında "Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Ben danışmamına bu ifadelerimi söyledim. Biz müdahale eden değil sadece gözetleyen konumda olalım. Biz çıkalım konuşalım. 31 Mart, 6 Mayıs sürecini. 18 günlük süreci. Hepsini konuşalım istiyorum" demişti. 

Ardından Küçükkaya İmamoğlu'nun sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmiş ve "Birincisi ben gerçekten günlerdir Ekrem İmamoğlu ile konuşmadım. İkincisi daha hazırlanmış hiçbir soru yok. Üçüncüsü Binali Yıldırım'ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü açık oturuma ilişkin henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında, sonrasında, yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil. Kimseye vermem ben onları" şeklinde konuşmuştu. 

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