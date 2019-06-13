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Rahip Brunson '2009'da tanrıyla konuştum' dedi şok Türkiye uyarısı yaptı

Rahip Brunson '2009'da tanrıyla konuştum' dedi şok Türkiye uyarısı yaptı

Rahip Andrew Brunson, ABD'deki bir dini toplantıda yaptığı konuşmada, 2009 yılında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve Türkiye'yi zor zamanların beklediğine dair uyardığını öne sürdü.

Türkiye'de 23 yıl görev yaptıktan sonra 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 'terör' suçlamalarından 2 yıl hapiste tutulan ABD'li Evanjelik din adamı Andrew Brunson, 47 bin kiliseyi bünyesinde toplayan Güneyli Baptist Kongresi'nde konuştu.

Geçtiğimiz yıl ABD ile büyük krize neden olan Brunson'ın son Türkiye ile ilgili açıklamaları tartışma konusu oldu.

Tanrı kendisiyle konuşmuş!

2009 yılında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve Türkiye'yi zor zamanların beklediğine dair uyardığını ileri süren Brunson "Olacaklar için hazırlıklı olduğumuzu sanmıyorum" diyerek şöyle devam etti:

"Özellikle de sonraki kuşaklar. Çoğumuz ilgilenmiyoruz ve bilincinde değiliz, bu da kiliselerimizdeki insanların bundan sonra olacaklar karşısında gafil avlanacakları anlamına geliyor. Kilise liderleri ve pastörleri olarak gelecek kuşakları hazırlamak sizin göreviniz."

Daha fazla baskı ve zulme hazırlıklı olmalıyız

Türkiye'de hapis yatma nedenleri 'terörizm', 'casusluk', 'düşmanca eylem oluşturan Hıristiyanlaştırma, misyonerlik faaliyetleri' diye sıralanmış olan Evanjelik pastör, meslektaşlarına baskı ve zulmün yeni bir şey olmadığı ama artık daha da fazlasına hazırlıklı olmaları gerektiği uyarısında bulundu:

"Çoğunuzun acı çekme sırasına girme fırsatınız olacak ve kendinizi buna hazırlamalısınız."

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