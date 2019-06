Rahip Brunson '2009'da tanrıyla konuştum' dedi şok Türkiye uyarısı yaptı

Türkiye'de 23 yıl görev yaptıktan sonra 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 'terör' suçlamalarından 2 yıl hapiste tutulan ABD'li Evanjelik din adamı Andrew Brunson, 47 bin kiliseyi bünyesinde toplayan Güneyli Baptist Kongresi'nde konuştu.

Geçtiğimiz yıl ABD ile büyük krize neden olan Brunson'ın son Türkiye ile ilgili açıklamaları tartışma konusu oldu.

Acc to Fox News, American Pastor Andrew Brunson, who was imprisoned in #Turkey, "believes the next generation is going to experience more intense Christian persecution."https://t.co/XSE8aDjcaO