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Türkiye'den Polonya'ya geçit yok

Demirören Haber Ajansı
Türkiye'den Polonya'ya geçit yok

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 4'üncü haftasında Çin etabında mücadele eden Türkiye, Polonya'yı 3-2 yendi.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 4'üncü haftasında Çin etabında mücadele eden Türkiye, üçüncü ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.

Jiangmen Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibini 22-25, 18-25, 25-16, 25-20 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 12'inci maçında 10'uncu galibiyetini alarak puanını 29'a yükseltti.

SALON: Jiangmen Spor Merkezi

HAKEMLER: Khaled Al-Zughaibi (Suudi Arabistan), Shin Muranaka (Japan)

TÜRKİYE: Ebrar, Cansu, Zehra, Fatma, Meliha, Kübra, Simge (L) (Gözde, Şeyma, Yasemin, Buse)

POLONYA: Grajber, Witkowska, Nowicka, Sytsiak, Kakolewska, Smarzek, Stenzel (L) (Alagierska, Medrzyk, Rózanski, Gorecka)

SETLER: 22-25, 18-25, 25-16, 25-20, 15-12

SÜRE: 2 saat 8 dakika (31, 26, 25, 27, 18)

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