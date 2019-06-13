Ekrem İmamoğlu'ndan hakaret ettiğini duydum diyen Fatih Portakal'a yanıt!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan, Ordu Valisi'ne hakaret ettiğini duydum diyen Fatih Portakal'a yanıt geldi. İmamoğlu, ''Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum'' dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında saha çalışmaları devam eden Ekrem İmamoğlu'na, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret iddiasıyla ilgili sözleri soruldu.

''Medyaya tavsiyem bu konuya yönelmek yerine...'

İmamoğlu, ''hakaret ettiğini duydum.” diyen Fatih Portakal’ın sözlerine cevaben şunları söyledi;

"Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum. Medyaya tavsiyem bu konuya yönelmek yerine, projelerimizi halka anlatmaları."

Sadece FOX kamerası çekti

Fatih Portakal, İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaret ettiği iddia edilen o görüntüleri izlediğini söylemiş ancak yayınlamamıştı.

İkisi eski ev arkadaşları

Bilindiği gibi Fatih Portakal ile Ekrem İmamoğlu, üniversite yıllarından ev arkadaşı. Özel bir dostlukları olan ikili, bu polemikle ters düştü.