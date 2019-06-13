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Kilis'te ele geçirildi! 15'inci yüzyıla ait el yazması... Değeri tam 100 bin dolar

Kilis'te ele geçirildi! 15'inci yüzyıla ait el yazması... Değeri tam 100 bin dolar

KİLİS’te jandarma bir eve yaptığı baskında Ali Şir Nevai’ye ait 15’inci yüzyıldan kalma 100 bin dolar değerindeki el yazması şiir kitabını ele geçirdi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

15’inci yüzyıla ait el yazması şiir kitabı

Kent merkezinde T.A.’ya ait evde yapılan aramada, 15’inci yüzyıla ait el yazması şiir kitabı ele geçirildi.

Değeri 100 bin dolar

Özbek şair Ali Şir Nevai’ye ait olan ve piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu tahmin edilen 378 sayfalık kitaba el koyan jandarma, T.A.’yı sorgulamak üzere Jandarma Komutanlığına götürdü.

Ali Şir Nevai kimdir?

1441’de Herat’ta doğan ve Kaşgarlı Mahmut’tan sonra Türk diline en büyük hizmet eden kişi olarak tanınan Ali Şir Nevai, Muhakemet-ül Lügateyn adlı kitabında Türkçe ile Farsça’yı karşılaştırarak pek çok yerde Türkçe’nin üstünlüğünü savunmuştur. Ali Şir Nevai’nin dördü Türkçe, biri de Farsça olmak üzere beş ayrı divanı vardır. Beş mesnevisinden meydana gelen Hamse’si ile Türk edebiyatında ilk hamse yazan Ali Şir Nevai’nin divanlarından hariç 18 ayrı eseri daha vardır.

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