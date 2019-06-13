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CHP Sözcüsü Öztrak'tan tartışılacak iddia: Valiler baskı yapıyor

CHP Sözcüsü Öztrak'tan tartışılacak iddia: Valiler baskı yapıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 23 Haziran'daki İstanbul seçimi için valilerin devreye girdiğini ve seçmenler üzerinde hemşehrilik üzerinden baskı kurduklarını iddia etti.

Gündeme dair açıklamalar yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bazı duyumlar alıyoruz. AKP tarafından görevlendirilen valiler, muhtarları arayarak bilgi alıyor. Hemşehriler üzerinden çalışma yürütüyor" dedi. YSK için ‘sarayın emir kulu’ diyen Öztrak, "İmamoğlu’na mazbatasını geri verecekler" diye konuştu.

Öztrak’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Ekonomide kriz vurgusu

-Ekonomideki kriz her geçen gün ağırlaşıyor. Sokaktan yükselen sesler içinde bulunduğumuz bu çeyrekte de ekonominin iyi gitmediğini gösteriyor. Yeni kamu zamlarına hazırlanıyor. Ekonomiye güven olmadığı için faizleri düşürme imkanı da son derece sınırlı. Dün BDDK bir karar aldı. Bazı ürünlerde kredi kartı ile yapılan harcamalarda taksit sayısını artırdı. Zaten borçlanan vatandaşa ‘vadeyi uzattım biraz daha borçlan’ dendi. Milletin borca değil işe, aşa, gelire ihtiyacı var. Saray, İstanbul seçimleriyle uğraştığı için vatandaşı aspirinle oyalamaya çalışıyor

"Bütçede daha fazla bir manevra alanı bırakılmamış"

-Bugünkü günahlarının üzerini örtmek için geçmişe atıp tutmaktan vazgeçmiyorlar. Bütçe imkânları seçimler için sonuna kadar zorlanmış zaten, bütçede daha fazla bir manevra alanı bırakılmamış. Seçimler nedeniyle bütçede yapılan genişlemenin etkisi saman alevi gibi olmuş. İktidarın bütçeyi toplamak için seçimlerden sonra kamu zamlarına hazırlandığını gösteriyor. Ekonomideki kriz her geçen gün ağırlaşıyor. Sokaktan yükselen sesler içinde bulunduğumuz bu çeyrekte de ekonominin iyi gitmediğini gösteriyor. Açığın 2 milyar lira kalması hedeflenirken, henüz yılın yarısında hedefin 31 katına çıkmışız. Yılbaşından bu yana benzer ekonomiler içinde Arjantin’den sonra parası en çok değer kaybeden para birimlerinden biri.

"Valiler muhtarları arayarak bilgi alıyor"

-Bazı duyumlar alıyoruz. AKP tarafından görevlendirilen valiler, muhtarları arayarak bilgi alıyor. Hemşehriler üzerinden çalışma yürütüyor.

"Plastik mermi sıkmak hangi vicdana sığar?"

-Değerli arkadaşlarım, dün Çorlu Tren Kazası’nda yakınlarını yitiren ailelere Anayasa Mahkemesi önünde müdahale edildi. Acılı ailelerin üzerine biber gazı ve plastik mermi sıkmak hangi vicdana sığar. Bu muameleyi şiddetle kınıyorum

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