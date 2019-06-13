HABER /  YEREL

İzmir'deki korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı
İzmir'deki korkutan yangın

İZMİR’in Balçova ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve iki eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir vatandaşta dumandan etkilendi.

İzmir'in Balçova ilçesindeki zeytinlik alanda çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, ekipler, yangını kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadı. 

2 ev zarar gördü, 1 kişi dumandan etkilendi 
Rüzgar ise ekiplere zaman zaman zor anlar yaşattı. Yangını, 1 helikopter, arazözler ve çok sayıda orman işçisi söndürmeye çalıştı. Büyüyen yangın daha sonra ise bölgedeki iki eve sıçradı. Korkutan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınırken, 1 kişinin ise dumanda etkilendiği bildirildi. 

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Torku'dan 'iflas' iddialarına karşılık ilk açıklama
Torku'dan 'iflas' iddialarına karşılık ilk açıklama
Soyer'den çok konuşulacak iddia: CHP'li belediye araziyle birlikte türbeyi sattı
Soyer'den çok konuşulacak iddia: CHP'li belediye araziyle birlikte türbeyi sattı
Galatasaray U14 Takımı'ndan Barcelona'ya 6 gol
Galatasaray U14 Takımı'ndan Barcelona'ya 6 gol
Sahada olan tim sayısıyla Jandarma rekor kırdı!
Sahada olan tim sayısıyla Jandarma rekor kırdı!
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için ilk turun galibi Boris Johnson oldu
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için ilk turun galibi Boris Johnson oldu
Kilis'te ele geçirildi! 15'inci yüzyıla ait el yazması... Değeri tam 100 bin dolar
Kilis'te ele geçirildi! 15'inci yüzyıla ait el yazması... Değeri tam 100 bin dolar
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı
Huawei ile ilgili müthiş iddia! Kendi işletim sistemini kuruyor
Huawei ile ilgili müthiş iddia! Kendi işletim sistemini kuruyor
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
CHP Sözcüsü Öztrak'tan tartışılacak iddia: Valiler baskı yapıyor
CHP Sözcüsü Öztrak'tan tartışılacak iddia: Valiler baskı yapıyor
Facebook ilan verdi 500 kişi işe alınacak
Facebook ilan verdi 500 kişi işe alınacak
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi KPSS oturum tarihleri
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi KPSS oturum tarihleri
SP'li Cihangir İslam'dan ABD'ye S400 tepkisi
SP'li Cihangir İslam'dan ABD'ye S400 tepkisi
Memur ve emeklinin yeni zammı ne kadar olacak? İşte zamlı yeni maaşlar
Memur ve emeklinin yeni zammı ne kadar olacak? İşte zamlı yeni maaşlar
Yorumlar 1 yorum