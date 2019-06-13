Bilecik'te oğlu evden kaçan anne 8 aylık bebeğini düşürdü

BİLECİK'teki evinden 18 gün önce çıkan Mert K. (15), annesi Canan Çatal'ın kayıp başvurusu üzerine babasının Eskişehir'deki evinde bulundu. Oğlu eski eşinde çıkan Canan Çatal, üzüntüden 8 aylık bebeğini düşürdüğünü belirtirken, Mert K., Sosyal Hizmetler Kampüsüne teslim edildi.

BİLECİK'te babasından ayrı olan annesi Canan Çatal ile yaşayan Mert K. (15), 18 gün önce evden çıktı. Anne, oğlunun geri gelmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Bilecik ve Eskişehir polisi genci bulmak için çalışma başlattı.

İkinci evliliğini yapan Canan Çatal, kayıp oğlunun üzüntüsüyle geçen 2 Haziran’da 8 aylık bebeğini kaybettiğini belirterek sosyal medyadan, "15 yaşındaki oğlum Mert K. kayıp, Türkiye genelinde aranıyor. 8 aylık bebeğimi kaybettim, toprağa verdim. Sebep olanları Hakk'a havale ettim" paylaşımında bulundu.

Mert K., Eskişehir'de babasının evinde bulunarak Sosyal Hizmetler Kampüsüne teslim edildi. Canan Çatal, eski eşi hakkında oğlunu kaçırdığı iddiasıyla Bilecik Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sürüyor.