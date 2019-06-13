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Soyer'den çok konuşulacak iddia: CHP'li belediye araziyle birlikte türbeyi sattı

Soyer'den çok konuşulacak iddia: CHP'li belediye araziyle birlikte türbeyi sattı

YALOVA Çınarcık'ta AK Partili Belediye Başkanı Numan Soyer, önceki CHP'li yönetimin içinde Yaren Baba'nın türbesinin de bulunduğu araziyi borca karşılık sattığını öne sürdü.

Mahalli idareler seçimlerinde CHP'den görevi devralan Soyer, önceki belediye yönetiminin seçimlerden önce bir takım arazi satışları yaptığını ifade etti.

"Yaren Baba’nın türbesi de olan bir arazi satıldı"

Satışı gerçekleştirilen arazilerden birinin 40 dönüm büyüklüğünde olduğunu ve bunun belediyenin Yeşil Körfez Su Birliği’ne olan 11 milyon TL borcu karşılığında verildiğini savunan Soyer, "Orada toplamda 40 dönüm kadar arazi içinde Yaren Baba’nın türbesi de olan bir arazi satıldı." diye konuştu.

"Tabii yatır var içinde"

Soyer, "Yaren Baba’nın olduğu alan yaklaşık 10 dönüm. Tabii yatır var içinde. Yaren Baba bir yatır, Hasan Baba’nın kardeşi olduğu söyleniyor. Uzun yıllardır ziyaretçi akınına uğrayan Şenköy’de bir derviş. Şu anda hukuki süreçte ne yapabiliriz bilmiyorum, araştıracağız. En azından yatırın olduğu, ufak da olsa bir alanı geri alabilirsek, başarabilirsek biz çok mutlu olacağız" dedi. 

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