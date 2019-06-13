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TFF'den beIN SPORTS açıklaması!

TFF'den beIN SPORTS açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'un açıklaması sonrası beIN SPORTS ile ilgili çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde: Son günlerde kamuoyunda iş ortağımız Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports ile ilgili ortaya atılan tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz iddialar üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. 

Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunan beIN Sports, 2018-2019 sezonu yayın hakları ile ilgili tüm ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, kulüplerimize herhangi bir gecikmiş ödemesi de bulunmamaktadır.


beIN Sports, 18 yıldır kulüplerimize maddi ve manevi çok değerli katkılarda bulunmuştur. BeIN Media Group CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly ile yapılan görüşmelerde de bu desteklerinin süreceği kendisi tarafından sık sık dile getirilmiştir. Tabii ki ortaya çıkabilecek olası sorunlar ve eksiklikler, karşılıklı iş birliği içerisinde çözüme kavuşturulacaktır.

Federasyonumuzun, çözüm ortağımız beIN Sports'un değerli katkılarının uzun yıllar devam edeceğine inancı tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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