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Fenerbahçe yeni forvetini buldu!

Fenerbahçe yeni forvetini buldu!

Transferde şu ana kadar sessiz kalan ancak yapacağı kadro takviyeleri merakla beklenen Fenerbahçeiçin bir iddia da İngiltere'den geldi. Birmingham Mail gazetesi sarı lacivertlilerin İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in forveti Salomon Rondon'a teklif yaptığını öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Newcastle United'ta kiralık olarak forma giyen ve attığı 11 gol sonrası yılın oyuncusu seçilen Venezuella'lı forveti maaş yükünden dolayı kulübünün elden çıkarmak istediği haberin ayrıntılarında yer aldı.

Birmingham Mail haberinde; Fenerbahçe'nin Salomon için yıllık 3,5 milyon sterlini gözden çıkarması gerektiğini ileri sürdü. Gazete oyuncunun kulübü ile bir senelik daha sözleşmesi olduğunu ve sarı lacivertliler dışında dışında başka taliplerinin de bulunduğunu da yazdı.

Üç santrforundan ikisi ile yollar ayrıldı

Sarı lacivertli ekibin üç santrforundan ikisi ile yollar ayrıldı. Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Islam Slimani ile kontrat yenilenmezken, iki yıllık sözleşmesi sona eren Roberto Soldado da sarı lacivertli formaya veda etti.

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