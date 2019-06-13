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Beyaz Saray Sözcüsü Sanders görevi bırakıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders görevi bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’in görevini bıraktığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’in görevini bıraktığını açıkladı. 

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’in görevini bıraktığını duyurdu. Bu ayın sonunda Sanders’in Beyaz Saray'dan ayrılacağını belirten Trump, "O harika işler yapmış fevkalade yeteneklere sahip çok özel biri. Onun Arkansas valiliği için seçime katılmasını umuyorum. O bu iş için harika olurdu. Çok iyi yaptığın işin için teşekkürler” ifadelerini kullandı. 

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