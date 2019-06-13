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Kırıkkale'de alkollü sürücünün ehliyetine 2049'a kadar el konuldu

Anadolu Ajansı
Kırıkkale'de alkollü sürücünün ehliyetine 2049'a kadar el konuldu

KIRIKKALE'de otomobilinde 5 litrelik bidondan yaptığı düzenekle alkol alan sürücünün ehliyetine 2049 yılına kadar el konuldu. Şahsa ayrıca 14 bin lira para cezası uygulandı.

KIRIKKALE'de, otomobiline 5 litrelik bidondan yaptığı düzenekle alkol alan sürücünün ehliyetine, 9. kez alkollü araç kullanmaktan 2049 yılına kadar el konuldu.

B.S. idaresindeki 06 FS 3761 plakalı otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü bilgisini alan ekipler, aracı Bölge Trafik İstasyonu önündeki yol uygulamasında durdurdu.

Ekipler, alkol kontrolü yaptıkları sürücü B.S.'nin 3,44 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Araçtaki aramada, B.S.'nin 5 litrelik temizlik malzemesi bidonuna kendisinin yaptığı boğma rakıyı koyup, ayarladığı düzenekle içtiği belirlendi.

9. kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2049 yılına kadar el konulan B.S.'nin otomobili otoparka çekildi ve 14 bin lira para cezası uygulandı.

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