ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi'nde meydana gelen ve 2 yakıt tankerinin patlaması ile sonuçlanan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.
"Saldırıdan iran islam cumhuriyeti sorumludur"
Yerel medya, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Umman'da gerçekleşen saldırıdan İran İslam Cumhuriyeti sorumludur. İran'ın, ABD ve müttefiklerinin menfaatlerine yönelik kışkırtmaları sonucu gerçekleşmiştir" dediğini duyurdu.