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Şampiyonluk serisinde Anadolu Efes önde!

Şampiyonluk serisinde Anadolu Efes önde!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu Ülker Arena'da 74-57 yendi. Anadolu Efes bu skorla birlikte seride 2-1 öne geçti. İlk yarı dengede geçerken Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in ipleri eline almasıyla oyuna ağırlığı koydu ve saha avantajını kazandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 74-57 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçerek ev sahibi avantajını tekrar eline geçirdi.

4 maç kazananın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 4. maçı 15 Haziran Cumartesi günü tekrar Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanacak.

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