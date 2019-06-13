Şampiyonluk serisinde Anadolu Efes önde!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu Ülker Arena'da 74-57 yendi. Anadolu Efes bu skorla birlikte seride 2-1 öne geçti. İlk yarı dengede geçerken Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in ipleri eline almasıyla oyuna ağırlığı koydu ve saha avantajını kazandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 74-57 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçerek ev sahibi avantajını tekrar eline geçirdi.
4 maç kazananın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 4. maçı 15 Haziran Cumartesi günü tekrar Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanacak.