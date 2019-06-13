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İmamoğlu'nun VIP krizindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı

İmamoğlu'nun VIP krizindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için CHP tarafından yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ettiği hakaretin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu’da CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’la birlikte havaalanında yaşadığı VIP tartışmalarının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde CHP adayının, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a, "İtlik yapmıştır" şeklinde hakaret ettiği net bir şekilde duyuluyor.

İmamoğlu, katıldığı bir program sırasında, olayla ilgili ısrarlı sorular üzerine, "Vali Bey (Ordu Valisi) bize tuzak kurmuştur" ve "Vali Bey basitlik yapmıştır" ifadelerini kullanmış ayrıca, "Vali Bey’e bu talimatı kim vermiştir, onu da bilmiyorum" şeklinde konuşmuştu.

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile beraberindeki 14 kişinin geçen hafta Ordu-Giresun Havalimanı VIP salonundan geçerek özel uçakla İstanbul'a dönmek istemesi üzerine tartışma yaşanmıştı. Devlet Hava Meydanları İdaresi (DHMİ) yönetmenliğine göre VIP'ten geçme hakkı bulunmayan İmamoğlu, görevlilerle tartıştığı sırada Vali Seddar Yavuz'a, "İtlik yapmıştır" şeklinde hakaret etmişti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Ordu Valiliği tarafından, hakaret üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, cep telefonu ile güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ordu Emniyet Müdürlüğü de basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada paylaşılan görüntülerin temini için harekete geçti. İmamoğlu'nun iddiaya göre Vali Yavuz'a yönelik söylediği hakaret içeren ifadelerin yer aldığı görüntü kayıtları, aralarında iletişim uzmanlarının da yer aldığı bilirkişilerce incelendi. Görüntülerde, Vali Yavuz'a hakaret içeren ifadeler yer aldığı belirlendi.

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