Themis Araştırma son anket sonuçları inanılmaz fark var
23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerine sayılı günler kala anket sonuçları gelmeye devam ederken en uçuk sonucu Themis Araştırma yaptı. Anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 7.7 puan önde görünüyor.
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki nefes kesen yarışa ilişkin anketler merak konusu oluyor. 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi yapılan en uçuk anket sonucu Themis Araştırma'dan geldi. Kamuoyu araştırma şirketlerinin bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda fark 1-2 puan görünürken, bu araştırmada fark 7.7 puan Ekrem İmamoğlu lehine çıktı.
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"Yüz yüze anket yöntemi" kullanılan araştırma 8 haziran - 12 Haziran 2019 tarihlerinde, İstanbul’un 23 ilçesinde son seçimde İstanbul seçim sonuçların veren ve yüksek oranda İstanbulu temsil kabiliyetine sahip mahallelerinde gerçekleştirildi ve anketin hata payı yüzde +/- 2,13 olarak hesaplandı.
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