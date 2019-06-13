Themis Araştırma son anket sonuçları inanılmaz fark var

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki nefes kesen yarışa ilişkin anketler merak konusu oluyor. 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi yapılan en uçuk anket sonucu Themis Araştırma'dan geldi. Kamuoyu araştırma şirketlerinin bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda fark 1-2 puan görünürken, bu araştırmada fark 7.7 puan Ekrem İmamoğlu lehine çıktı.