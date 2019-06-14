HABER /  YEREL

İstanbul Esenyurt'taki vahşetin detayları ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Esenyurt'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu. Küçük kızın 3 gün boyunca annesinin cesedinin bulunduğu evde yaşadığı ortaya çıktı.

İSTANBUL Esenyurt'ta ortaya çıkan olayda; iddiaya göre, güvenlik görevlisi olarak bir iş yerinde çalışan Elif Özde Uzun'un 3 gündür işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları evini kontrol etmeye geldi. Kapıyı Uzun'un 7 yaşındaki kızı S.T. açtı. Küçük S.T., "Annem 3 gündür uyanmadan uyuyor. Onu uyandıramadım, hiç yataktan kalkmadı" dediği Uzun'un iş arkadaşları, evden gelen kötü koku üzerine durumu Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde morarmalar, karnında ve boğazında kesikler olduğunu gördü. Ekipler, yaptığı incelemede Uzun'un ellerinin kahverengi bir deri kemerle önden bağlı olduğunu belirledi.

"Annen hasta sana bulaşır"

Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu küçük S.T.'nin, babasının kendisine, "Annen hasta odaya girme sakın, sana da bulaşır" diyerek kısa süre sonra evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Annesinin cesediyle 3 gün kaldı

7 yaşındaki S.T.'nin 3 gün boyunca annesinin cesedinin olduğu evde yalnız kaldığı tespit edildi.

İmam nikahlı koca aranıyor

Polis ekipleri, Elif Özde Uzun'un yaklaşık 10 yıldır imam nikahıyla yaşadığı marangoz eşi Erhan T.'yi bulmak için çalışma başlattı.

Erhan T.'nin, evden ayrıldığı, 3 günden bu yana geri dönmediği, çalıştığı iş yerine de gitmediğini tespit etti.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elif Özde Uzun'un imam nikahlı eşi Erhan T.'yi cinayet şüphelisi olarak aramaya başladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan transfer açıklaması
Galatasaray'dan transfer açıklaması
MPİ 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları
MPİ 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları
Umman Körfezi'nde saldırılarla ilgili peş peşe açıklamalar
Umman Körfezi'nde saldırılarla ilgili peş peşe açıklamalar
'Evde bulamadık' derdine son! İstediğiniz noktadan ulaşabileceksiniz
'Evde bulamadık' derdine son! İstediğiniz noktadan ulaşabileceksiniz
Dışişleri Umman'daki gemi saldırısını kınadı
Dışişleri Umman'daki gemi saldırısını kınadı
ABD'li devlerden Trump'a mektup
ABD'li devlerden Trump'a mektup
ÖNCEKİ HABERLER
Oyun oynadığı arkadaşına kurşun yağdırdı
Oyun oynadığı arkadaşına kurşun yağdırdı
Sivas’ta minibüs devrildi: 10 yaralı
Sivas’ta minibüs devrildi: 10 yaralı
Yarın karneler saat kaçta alınacak ders yapılacak mı 2019 MEB
Yarın karneler saat kaçta alınacak ders yapılacak mı 2019 MEB
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders görevi bırakıyor
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders görevi bırakıyor
Akşener'den 'İstanbul seçimleri' açıklaması
Akşener'den 'İstanbul seçimleri' açıklaması
Leyla Bilginel kaç yaşında evlilikleri oğlunun babası kimdir?
Leyla Bilginel kaç yaşında evlilikleri oğlunun babası kimdir?
Şampiyonluk serisinde Anadolu Efes önde!
Şampiyonluk serisinde Anadolu Efes önde!
Kurban Bayramı ne zaman 2019 resmi tatil Diyanet günleri
Kurban Bayramı ne zaman 2019 resmi tatil Diyanet günleri
Yorumlar