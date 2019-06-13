İbrahim Kalın: Kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. ABD'nin Hulusi Akar'a gönderdiği mektubu ABD'nin eşzamanlı olarak basına sızdırdığını belirten Kalın bunun ciddiyetsizlik olduğuna vurgu yaptı. Kalın ayrıca Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devletinin de artık ihtimal dışı hale geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir." dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Suriye ile ilgili, "Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek ve bölgede alan kazanmak amacıyla yaptığı saldırılara son verilmesi konusunda ilgili birimlerimiz yetkilendirildi, özellikle Rusya ile bu konuda temaslar kuruldu." ifadelerini kullandı.

Kalın, "Savunma sanayi alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim alanlarında faaliyetlerin artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu." şeklinde konuştu.

"Mektup müttefiklik ruhuna aykırıdır"

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubu konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kalın, "Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır." Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile bir görüşme yaptım, bu konuları da ele aldık. Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir. Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Kalın sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer."