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Ekrem İmamoğlu valiye it dedi videosu! Fatih Portakal'ın elindeki görüntü

ORDU Valisi Seddar Yavuz'a 'it' dediği iddia edilen Ekrem İmamoğlu'nun o görüntüleri FOX TV kanalının elinde bulunuyor. Videoyu yayınlamayan Fatih Portakal, söz konusu 'hakaret sözlerinin' kesinlikle olduğunu söylüyor.

Görüntüleri elinde bulunduran FOX ana haberin sunucusu Fatih Portakal ilk açıklamasında "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" demişti. Fatih Portakal görüntüleri yayınla çağrısı üzerine bir kez daha konuştu ve videoda ne olduğunu şöyle anlattı:

-"O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim" diyen Portakal, "Ben 6 haziran günü o cümleleri kurarken o hakaret ettiği cümleleri kurarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum çünkü RTÜK denilen bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında alıp size uyarı ceza verebiliyor. Ben böyle bir gerçekliği duymasam 6 Haziran günü o cümleleri kurabilir miyim?" 

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "Valiniz tam bir it" ifadesini kullandığı iddia edilmişti. Söz konusu anın videosunu FOX TV kameramanı çekmişti. Ancak FOX o anın görüntüsünü yayınlamamıştı. 

Twitter çalkalanıyor
Olay anının görüntüleri elinde olan Fatih Portakal yaptığı son açıklamayla twitterda TT listesine girdi. Fatih Portakal'a 'görüntüyü yayınla' çağrıları yapılırken, gazeteci İsmail Saymaz 'Yeni bir Kabataş vakası olmasın' dedi.

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