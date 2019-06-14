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Habertürk'te sinirler gerildi hakaretler havada uçuştu

Habertürk'te İsmail Çağlar ve Elif Dördüncü Aydemir arasındaki söz düellosu kavgaya dönüştü. Çağlar kendisine "hafıza kaybı yaşıyorsunuz" diyen Aydemir'e "bunaksınız" diye hakaret etti.

Habertürk'teki seçim tartışması kavgayla bitti, canlı yayın konuğu terk etti. SETA Direktörü İsmail Çağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki tartışmaları hatırlamadığını söyleyince tepki Elif Dördüncü Aydemir'den geldi. Aydemir'in "geçici hafıza kaybı yaşıyorsunuz" eleştirisine Çağlar, "Siz de bunaksınız" sözü kavgaya neden oldu.

Hülya Hökenek moderatörlüğündeki programda CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da vali için söylediği sözler karşılıklı tartışmaya neden oldu. 

Programda SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar, ittifak öncesi Erdoğan ve Bahçeli arasındaki tartışmaları hatırlamadığını söylemesi üzerine Siyaset Stratejileri Uzmanı Elif Dördüncü Aydemir'den geldi.

Hakaretler havada uçuştu

Aydemir, tartışmaları hatırlamadığını söyleyen Çağlar'a "Sizde geçici hafıza kaybı yaşanıyor" galiba diye sataştı. Bu sözler üzerine Çağlar'da Aydemir'e "Siz de bunaksınız. Baştan bunaksın sen bana geçici hafıza kaybı diyorsun. Ahlaksız kimsin de sen bana öyle diyorsun. Ben bozarım terbiyemi. Sen kimsin'' sözleriyle bağırdı.

Tartışma alevlenince programa ara verildi

Çağlar'ın bu sözlerine ilk itiraz Hökenek'ten geldi. Bu şekilde programı yürütemeceğini söyleyen Hökenek tartışmaların büyümesi üzerine reklam arası verdi. Çağlar ise reklam arasında programdan ayrıldı.

Sosyal medyadan Çağlar'a tepki

Habertürk'teki tartışma kısa sürede sosyal medya gündeminin de en çok konuşulan konuları arasına girdi. Tepkilerin artması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Çağlar, "Yayında konuklardan Elif Dördüncü Aydemir “siz de geçici hafıza kaybı var” diyerek bana hakaret etti. Ben de kendisine misliyle mukabele ettim. Reklam arasında hakaretlerine devam ettiği ve moderatör de kendisini kolladığı için yayını terk ettim. Bilginize'' ifadelerini kullandı.

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