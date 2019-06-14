Transferde bomba hamle: Bonservisini al gel Arda

Transferde bomba hamle: Bonservisini al gel Arda

Transfer sezonunun başlamasının ardından piyasa hareketlendi ve takımlar kadrolarına takviye yapmak için harekete geçti. İşte gazetelerin spor sayfasında yer alan transfer iddiaları...

Transferde bomba hamle: Bonservisini al gel Arda - Sayfa 1

Galatasaray, Tottenham'daki sözleşmesi sona eren Fernando Llorente'ye 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. 

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Transferde bomba hamle: Bonservisini al gel Arda - Sayfa 2

Galatasaray, Ryan Babel ile yıllık 2,5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncuya 2,5 milyon euro da imza parası verilecek. 

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Transferde bomba hamle: Bonservisini al gel Arda - Sayfa 3

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki Volkan Demirel ile 1 yıllık kontrat yapılmasını istiyor. 

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Transferde bomba hamle: Bonservisini al gel Arda - Sayfa 4

Galatasaray, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a son teklifini yaptı. 2,5 milyon euro'yu reddeden Rizespor'a 3,5 milyon euro ve sonraki satıştan %15 pay teklif edildi. 

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