Transferde bomba hamle: Bonservisini al gel Arda
Transfer sezonunun başlamasının ardından piyasa hareketlendi ve takımlar kadrolarına takviye yapmak için harekete geçti. İşte gazetelerin spor sayfasında yer alan transfer iddiaları...
Galatasaray, Tottenham'daki sözleşmesi sona eren Fernando Llorente'ye 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.
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Galatasaray, Ryan Babel ile yıllık 2,5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncuya 2,5 milyon euro da imza parası verilecek.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki Volkan Demirel ile 1 yıllık kontrat yapılmasını istiyor.
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Galatasaray, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a son teklifini yaptı. 2,5 milyon euro'yu reddeden Rizespor'a 3,5 milyon euro ve sonraki satıştan %15 pay teklif edildi.
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