Soylu'nun açıklamalarına cevap veren İsmail Küçükkaya'nın bomba çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İnternethaber Medya Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık’la yaptığı söyleşide, İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi ile ilgili sarf ettiği sözlerle ile ilgili FOX TV haber sunucuları Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ı işaret etmişti. Küçükkaya'dan Soylu'ya yanıt geldi.

23 Haziran'da yeniden yapılacak seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a sarf ettiği sözlerin yankıları devam ediyor.

Soylu Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'yı işaret etti

İnternethaber'a özel açıklamalarda bulunan Bakan Soylu' Ordu'daki VIP olayındaki davranışından ötürü Ekrem İmamoğlu'na, ''Son 1.5 ayda başka bir insan var. Yeni bir insan çıkmış. Ordu valisine 'it' diyor, polise hakaret ediyor. FOX TV kameramanı çekiyor bunu. Fatih Portakal'ın ifadesini dinlediniz mi? İsmail Küçükkaya dinledi mi dinlemedi mi? Bana soru soruyor ya kendisi cevap versin.'' ifadelerini kullanmıştı.

Küçükkaya'nın dikkat çeken yanıtı

Soylu'nun açıklamaları sonrası bu sabah programında konuya değinen Küçükkaya şunları söyledi;

İki gündür bize çiçek atıyor pas atıyor sevgili Fatih Portakal diyor sevgili İsmail Küçükkaya diyor Fox'u seviyoruz diyor. Kim? Hadi Özışık'ın youtube kanalı için roportaja giden İnternethaber deki sözlerini okuduğumuz sayın Soylu.

Programına davet

Sevgili Süleyman Soylu'ya sevgili İçişleri Bakanına buradan da bir çağrıda bulunalım. Karşılıklı böyle çiçekler göndermeyelim birbirimize. Buyrun efendim buyurun demokrasi meydanına sizi davet edelim gelin buradan konuşalım. Birbirimizi herhalde bir 20 yıldır tanıyoruz.

Buyurun demokrasi meydanına sizi önümüzdeki hafta yada istediğiniz zaman siz ağırlayalım. Sorularımız olacak eleştirilerimiz olacak...Sizin sorularınız olabilir eleştirileriniz olabilir burada demokrasi meydanına konuşabiliriz"

Portakal ne demişti? FOX TV ana haber anchormani Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Yavuz'a, "İt" dediği videoyu izlediğini iddia ederek, "O görüntüyü izlememiş olsaydım o cümleleri etmezdim. Hakaret ettiği cümleleri duyarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum." demişti.

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