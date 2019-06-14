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Nefesler tutuldu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen genç kızı polislerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonunda köprüden indirilerek karakola götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklarına çıkan kadını gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen müzakereci polis korkuluklara çıkan kadını ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından kadın korkuluklardan indirilerek karakola götürüldü.

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