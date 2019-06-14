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SGK resmen açıkladı! Erken emekli olacak meslek sayısı arttı

SGK resmen açıkladı! Erken emekli olacak meslek sayısı arttı

Kamuoyunda "yıpranma hakkı" olarak bilinen fiili hizmet süresi zammına ilişkin SGK tarafından önemli adımlar atıldı. Bu haktan yaralanacak meslek sayısı 45'e çıkarıldı.

Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalılara yönelik bir düzenleme olarak erken emeklilik hakkı sunuyor. 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde belirtilen itibari hizmet süresi ile 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen fiili hizmet süresi zammı bazı ağır ve yıpratıcı işler için, farklı esas ve sürelerde verilmekte iken, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile yeniden düzenlenmiş, sosyal güvenlik kurumlarına göre farklılıklar kaldırılarak norm birliği sağlanmıştır.

Fiili Hizmet Süresi Zammından Kimler Yararlanabilir?

Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından, bazı işyerleri ve işlerde hizmet akdi ile çalışan sigortalılar ile kamu görevlileri yararlanabilmektedir.

Bu işyerleri ve işler şunlardır;

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