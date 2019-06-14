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Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 yanıtı bizim de atacağımız adımlar var

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 yanıtı bizim de atacağımız adımlar var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan S-400 kriziyle ilgili "Biz S-400'ü aldık, ABD olumsuz adımlar atarsa bizim de atacağımız adımlar var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sisteminden vazgeçmeyeceğini bir kez daha yineledi. Çavuşoğlu, "Sonuçları ne olursa olsun bundan vazgeçmemiz mümkün değil" dedi.

ABD'ye yaptırım yanıtı

Editörlerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'nin olası yaptırımlarıyla ilgili soruya " ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizimde atacağımız (karşı) adımlar var" diye yanıt verdi.

Geri adım atmayacağız

Çavuşoğlu, S-400 kriziyle ilgili "Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sondaj gemilerimizi gönderince paniklediler"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin, "Türkiye ve KKTC'nin haklarını korumak için sondaj gemilerimizi gönderdik, gemileri gönderince paniklediler." dedi.

Kudüs'ü, Filistin'i paraya değişen bir çözümü kabul etmemiz mümkün değil

ABD'nin Kudüs konusunda attığı tek taraflı adımların bir faydasını görmediklerini, ABD taraf tutuğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kudüs'ü, Filistin'i paraya değişen bir çözümü kabul etmemiz mümkün değil. Her şeyin paraya değişileceğinin Filistin ve Kudüs meselesinde işlemeyeceğini ABD ve İsrail'in anlaması gerekiyor."

"Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi gündemde değil"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesinin şu anda gündemde olmadığını ifade etti.

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