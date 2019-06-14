HABER /  GALATASARAY

İşte Vedat Muriç'in gönlündeki takım

İşte Vedat Muriç'in gönlündeki takım

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'in gönlündeki takımı açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'in Galatasaray'a transfer olmak istediğini söyledi.

TRT Spor'a konuşan Kartal, "Vedat Muriç'in gönlü Galatasaray'dan yana ama bizim için her kulüp eşit. Şimdiye kadar gelen en yüksek teklif 2.5 milyon Euro. Galatasaray'dan sözlü, Toulouse'dan resmi teklif geldi. 3.5 milyon Euro da yetersiz bir teklif" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte o karne
Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte o karne
Beyaz Saray'da Çin zirvesi!
Beyaz Saray'da Çin zirvesi!
Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Transferi böyle açıkladı
Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Transferi böyle açıkladı
21 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe'den Alex'e jübile
21 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe'den Alex'e jübile
İmamoğlu-Yıldırım yayınından sonra Erdoğan ne yapacak? Sarıkaya'dan bomba kulis
İmamoğlu-Yıldırım yayınından sonra Erdoğan ne yapacak? Sarıkaya'dan bomba kulis
Nefesler tutuldu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
Nefesler tutuldu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
ÖNCEKİ HABERLER
Sinan Akçıl kimdir kiminle evli karısı Burcu Kıratlı yaşı kaç?
Sinan Akçıl kimdir kiminle evli karısı Burcu Kıratlı yaşı kaç?
SGK resmen açıkladı! Erken emekli olacak meslek sayısı arttı
SGK resmen açıkladı! Erken emekli olacak meslek sayısı arttı
Tahdit ne demek TDK tahdit kelime anlamı nedir Binali Yıldırım söyledi
Tahdit ne demek TDK tahdit kelime anlamı nedir Binali Yıldırım söyledi
Sinan Akçıl kaç yaşında aslen nereli kiminle evli eşi Burcu Kıratlı kimdir?
Sinan Akçıl kaç yaşında aslen nereli kiminle evli eşi Burcu Kıratlı kimdir?
Bakanın eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı sabaha kadar ağladım
Bakanın eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı sabaha kadar ağladım
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Kısmeti kapalı olanların cuma günü okuyacağı kısmet açma duası
Kısmeti kapalı olanların cuma günü okuyacağı kısmet açma duası
İBB'nin öğrencilere karne hediyesi "Karneni Getir Buzda Kay" başladı
İBB'nin öğrencilere karne hediyesi "Karneni Getir Buzda Kay" başladı
Yorumlar