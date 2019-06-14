İşte Vedat Muriç'in gönlündeki takım

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'in gönlündeki takımı açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'in Galatasaray'a transfer olmak istediğini söyledi.

TRT Spor'a konuşan Kartal, "Vedat Muriç'in gönlü Galatasaray'dan yana ama bizim için her kulüp eşit. Şimdiye kadar gelen en yüksek teklif 2.5 milyon Euro. Galatasaray'dan sözlü, Toulouse'dan resmi teklif geldi. 3.5 milyon Euro da yetersiz bir teklif" dedi.