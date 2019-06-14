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Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte o karne

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte o karne

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde 11 Ağustos 2017'de Maçka'da teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün anısına Anadolu Lisesi'nin düzenlediği karne annesine verildi. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Çolak, bir grup öğrenci ile birlikte Ramazan Bayramı sonrası şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül'ü Maçka ilçesindeki evinde ziyaret etti. Anne Ayşe Bülbül'ün elini öpen ve şehidin mezarını ziyaret eden öğrenciler, Eren Bülbül adına hazırlanan karneyi ve getirdikleri çiçeği anne Bülbül'e verirken, duygusal anlar yaşandı.

Eren'in bütün notları 100

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi tarafından Eren Bülbül adına hazırlanan karnede dersler kısmında Vatan Sevgisi, Cesaret, Vefa, Çalışkanlık, Saygı ve Sadakat yazarken bu derslerin karşısına ise ders notu olarak '100' yazıldı.

"İyi ki Varsın Eren"

Karnede yer alan devamsızlık kısmında ise "Aramızda" yazması dikkat çekerken, sınıf rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü kısmına ise "İyi ki Varsın Eren" yazıldı. Bu anlamlı ziyaret ve Eren Bülbül'ün karnesi sosyal medyada son günlerde en çok paylaşılan karne oldu.

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